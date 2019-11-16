ELAM: 20 yıldır Fidel’in hümanist düşüncelerine sadık

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dünya halkları arasında dayanışmaya adanmış olan Latin Amerika Tıp Okulu’nun yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, “bir doktor dahi göremeden doğan ve ölen insanların bulunduğu coğrafyalardaki yaşam kalitesini iyileştirmek için oluşturulan vizyoner bir proje” olarak nitelendirdiği Latin Amerika Tıp Okulu’nun (ELAM) 20’inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına başkanlık etti.

Halk Sağlığı Bakanı José Ángel Portal Miranda, ELAM’ın kurulduğu günden bu yana, seçkin birer sağlık personeli olma hayallerini gerçeğe dönüştüren gelir düzeyi düşük binlerce genç personele kapılarını açtığını belirtti.

Portal, Küba’nın sağlık alanındaki işbirliği çalışmalarına dair kısa bir sunum yaptı ve 55 yıldır 164 ülkede 400 binden fazla personelin, günümüzde ise 65 ülkede 29 binden fazla çalışanın hizmet verdiğinin altını çizdi. 2003 yılında Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nde uygulanan Barrio Adentro programını ve 35 ülkede üç milyondan fazla insanın tekrar görme yetisini kazanmasını sağlayan Mucize Operasyon’u (Operación Milagro); Haiti’yle 2010 depreminden sonra oluşturulan işbirliğini ve kolerayla olan savaşımı; Batı Afrika’da ebolaya karşı mücadele de dahil olmak üzere 21 ülkede faaliyet göstermiş olan Henry Reeve Birliği’nden 28 tugayın çalışmalarını hatırlattı. Konuşmasında ayrıca Çernobil nükleer felaketinden etkilenmiş çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 26 binden fazla hastanın tedavisi için oluşturulan seferberliğe, ALBA üyesi 6 ülkede 1 milyon 200 binden fazla engelli bireyin değerlendirmesini içeren genetik ve psiko-sosyal araştırmaya ve Brezilya’da 60 milyondan fazla insanın sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan Mas Medicos programına da yer verdi.

ELAM Rektörü Dr. Antonio José López Gutiérrez, ne tıp bilimin bir ticaret aracı ne de hastanın bir müşteri olduğu gerçeğini insanlara gösteren bu yüksek öğrenim enstitüsünün enternasyonalizmin ve dayanışmanın bir örneği olduğunu söyledi.

ELAM

ELAM 15 Kasım 1999’da Fidel tarafından kuruldu.

20 yılda 115 ülkeden 29.749 öğrenci doktor olarak mezun edildi.

Bu mezunlardan 6848’i Kapsamlı Genel Tıp alanında, 2135’i ise diğer alanlarda yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

Mezunlar Haiti, Meksika, Guatemala, Şili ve Amazonlar da dahil olmak üzere bir çok doğal afet sonrasında destek sağladılar.

Mezunların önemli bir bölümü Küba tıp tugaylarıyla birlikte pek çok ülkede Mucize Operasyon’da (Operación Milagro) görev aldı.

ELAM, Pan Amerikan Sağlık Örgütü tarafından tanınmaktadır.

Fakültelerin yüzde 60'ı yüksek lisans yüzde 35'i ise doktora programına sahip.