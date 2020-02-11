El Salvador'da asker ve polis devlet başkanının emriyle meclisi kuşattı

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin, 'güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak' için 109 milyon dolarlık kredi alınmasına yönelik yasa tasarısına ilişkin Meclis'te yaptığı konuşma sırasında binayı asker ve polis kuşattı.

El Salvador'da hükümetin "güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için" almayı planladığı 109 milyon dolarlık kredi siyasi krize neden oldu.

Telesur'da yer alan habere göre, kredinin onaylanmasına ilişkin pazar günü yapılan tartışmada polis ve askerler silahlarıyla Meclis binasını kuşatırken, Meclis'te konuşma yapan Devlet Başkanı Nayib Bukele, muhalefete tasarıyı kabul etmeleri için 7 gün verdiğini söyleyerek, Pazar gününe kadar Meclis'te toplanılmaması halinde muhalefet mensuplarını milletvekilliklerini düşürmekle tehdit etti.

YÜKSEK MAHKEME: ANAYASAYA AYKIRI

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan El Salvador Yüksek Mahkemesi, Bukele'nin anayasaya aykırı hareket ettiğini söyleyerek, Bukele'nin askere emir vermesine yönelik tedbir alınacağını kaydetti.

Parlamentoda bulunan güçlü partilerden olan Farabundo Martí Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin Genel Sekreteri Oscar Ortiz de, yaşananlara ilişkin "Bu bir darbedir, bu demokrasimiz için en kara gündür" açıklamasında bulundu.