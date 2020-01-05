El Kaide’den Kenya’daki ABD üssüne saldırı

Eş Şebab, ABD’nin Kenya’da bulunan bir üssüne saldırı düzenledi.
Kenya Ordusu’nun açıklamasına göre, saldırıyı düzenleyen 4 militan öldürüldü. Eş Şebab isa saldırı sırasında ABD ve Kenya kuvvetlerinin ağır kayıplar yaşadığını ve savaş uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri teçhizatının yok edildiğini iddia etti.
Kenya'nın Lamu bölgesindeki Manda Körfezi’nde gerçekleşen saldırının ardından ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), hava üssüne saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak, durumun izlendiğini belirtti.
UPDATE: Attack at Manda Bay Airfield, Kenya - https://t.co/hme2WO4wyl pic.twitter.com/xMyFHm0R41
— US AFRICOM (@USAfricaCommand) January 5, 2020