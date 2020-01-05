El Kaide’den Kenya’daki ABD üssüne saldırı

El Kaide bağlantılı Eş Şebab, ABD’nin Kenya’daki bir askeri üssüne sadırı düzenledi. Eş Şebab saldırıda ABD ve Kenya kuvvetlerinin ağır kayıplar yaşadığını ve savaş uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri teçhizatının yok edildiğini öne sürdü.

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