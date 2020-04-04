Ekvador’da insanlar ölülerle beraber evlere tıkılıyor

Ekvador’da ABD yandaşı Moreno hükümetinin pandemiye karşı hazırlıksızlığının bedelini halk ödüyor. Kübalı doktorların sağcı hükümet tarafından kovulduğu ülkede pandemi nedeniyle taşan hastanelerin yanı sıra sokaklara atılan cesetlerin ve ölen yakınlarıyla aynı evlere kapatılan insanların görüntüleri olağan duruma geldi.

ABD destekli sağcı Lenín Moreno’nun Başkanlığa seçilmesinden beri Latin Amerika ülkesi Ekvador'da, IMF’ye uyum paketlerini uygulamaya koymuş ve halktan büyük tepki görmüştü. Moreno hükümeti ABD’ye yaranmak için ülkedeki Kübalı doktorları ülkeden kovarken Kovid-19 pandemisinin ülkeye sıçramasıyla Ekvador’un sağlık sistemi tamamen çöktü.

17 milyona yakın nüfusa sahip Ekvador’da resmi olarak şimdiye dek resmi olarak bin 163 vaka ve hastalığa bağlı 120 ölüm kaydedildi ancak gerçek sayının resmi verilerin çok üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Guayas eyaletinde bulunan, Guayaquil, şimdiye kadar pandemiden dolayı dünyanın en çok etkilenen şehirlerinden biri haline geldi. Sağlık sisteminin çöktüğü bölgede morgların kapasitelerinin olmamasından kaynaklı olarak insanlar cesetleri evlerde bırakmak zorunda kalırken sokağa çıkma yasağı her gün 2 saat arayla gerçekleştiğinden insanlar ölü yakınlarıyla ilgili evrak işlerini yapmakta zorlanıyor.

İnsanları gömmedeki mevcut sorunlar, birçok cesedin birkaç gün boyunca evlerin içinde kalmasına neden oldu.

İspanyolca yayın yapan EFE’ye konuşan Guayaquil Belediye Başkanı Cynthia Viteri, "Ülkenin halk sağlığı sisteminde neler oluyor? Ölüyü evlerinden çıkarmıyorlar, kaldırımlarda bırakıyorlar, hastanelerin önüne düşüyorlar. Kimse onları almak istemiyor," dedi.

Sosyal medya aracılığıyla bildirilen bazı vakalarda, cesetlerin "dört ila beş gün"e kadar toplanmadıklarını gösterirken

BBC, 1 Nisan'dan itibaren Guayas eyaletinin "tüm Latin Amerika ülkelerinden daha fazla Kovid-19 kurbanı olduğunu" bildirmişti.

Moreno'nun sağlık krizinin yönetimi, virüsün yayılmasına geç yanıt vermesi ve önleyici tedbirlerin olmaması nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi. Moreno’nun eleştirmenlerinin çoğu Küba tıbbî misyonunun pandeminin ülkeye gelmesinden önce sınır dışı edilmesinin bir hata olduğunu ve mevcut durumu daha da kötüleştirdiğini vurguluyor.

HÜKÜMET ÖLÜLER İÇİN KAMP YAPIYOR

Ekvador hükümeti dün yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük şehri Guayaquil'deki koronavirüsten yaşamını yitirenler için"özel kamp" inşa ettiğini söyledi.

Başkan Moreno, “Gerçeklik her zaman test sayısını ve hareket etme hızımızı aşıyor,” dediği konuşmasında, ölüleri gömmekle polis memurları ve askerlerin, birkaç gün önce Guayaquil'deki evlerden günde 150 kadar ceset topladığını söyledi. yetkililerin toplaması için sokakta bırakılan cesetlerse dikkat çekti.