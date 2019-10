Ekvador’da hükümet karşıtı eylemlerde en az 5 kişi öldü

Ekvador’da sağcı hükümetin IMF yanlısı kemer sıkma politikalarına karşı başlayan eylemler ikinci haftasına girdi. Eylemlere müdahaleler sırasında polis şiddetini artırırken ülkenin Kamu Savunma Bürosu şu ana kadar beş kişinin öldürüldüğünü doğruladı.

Perşembe sabahı itibariyle, protestocuların barikatları başkent Quito'nun kuzeyinden çıkan Carapungo gibi kilit alanlarda kalırken, protestolar şehir merkezinde ve Ulusal Meclis'in yakınında yoğunlaşıyor.

YERLİ ÖRGÜTLERİ: ÖLÜ SAYISI YEDİ

Bazı kitle örgütleri ölü sayısının yedi kişiye kadar çıkabileceğini söylüyor. Protestoya katılan bir yerli örgütü olan CONAIE, önümüzdeki günlerde, ölen ve yaralananların tam rakamlarını veren bir rapor yayımlayacaklarını açıkladı. Ölenlerin arasında Cotopaxi'de yerli bir lider olan Inocencio Tucumbi de bulunuyor.

Ayrıca eylemler sırasında 13 gazeteci de dahil olmak üzere 800'den fazla kişinin gözaltına alındığını, yaralananların sayısının da en az 500 olduğu belirtildi.

Çarşamba gecesi polis kuvvetlerince Salesiana Üniversitesi'nde eylemcilerin tedavi edildiği bir merkeze saldırı düzenlendi. Gece polisin bölgeye göz yaşartıcı gaz ile saldırdığı yer aynı zamanda yerliler tarafından barınak olarak da kullanılıyordu. Ekvador İçişleri Bakanı Maria Paula Romo saldırının ardından özür diledi.

Quito: National Police launches tear gas at the Salesian Polytechnic University, which has served as a shelter "humanitarian reception centers" for Indigenous people who are in Quito for the protests, from out-of-town. @teleSURenglishpic.twitter.com/gF9DfsQq8V

— Camila (@camilateleSUR) October 10, 2019