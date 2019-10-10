Ekvador’da hükümet karşıtı eylemlerde en az 5 kişi öldü

IMF'nin kemer sıkma politikalarına karşı protestolar Ekvador'da sekizinci gününe ulaştı. Eylemlerin başından beri 5 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında Cotopaxi'de yerli bir lider olan Inocencio Tucumbi de bulunuyor.

Ekvador’da sağcı hükümetin IMF yanlısı kemer sıkma politikalarına karşı başlayan eylemler ikinci haftasına girdi. Eylemlere müdahaleler sırasında polis şiddetini artırırken ülkenin Kamu Savunma Bürosu şu ana kadar beş kişinin öldürüldüğünü doğruladı.

Perşembe sabahı itibariyle, protestocuların barikatları başkent Quito'nun kuzeyinden çıkan Carapungo gibi kilit alanlarda kalırken, protestolar şehir merkezinde ve Ulusal Meclis'in yakınında yoğunlaşıyor.

YERLİ ÖRGÜTLERİ: ÖLÜ SAYISI YEDİ

Bazı kitle örgütleri ölü sayısının yedi kişiye kadar çıkabileceğini söylüyor. Protestoya katılan bir yerli örgütü olan CONAIE, önümüzdeki günlerde, ölen ve yaralananların tam rakamlarını veren bir rapor yayımlayacaklarını açıkladı. Ölenlerin arasında Cotopaxi'de yerli bir lider olan Inocencio Tucumbi de bulunuyor.

Ayrıca eylemler sırasında 13 gazeteci de dahil olmak üzere 800'den fazla kişinin gözaltına alındığını, yaralananların sayısının da en az 500 olduğu belirtildi.

Çarşamba gecesi polis kuvvetlerince Salesiana Üniversitesi'nde eylemcilerin tedavi edildiği bir merkeze saldırı düzenlendi. Gece polisin bölgeye göz yaşartıcı gaz ile saldırdığı yer aynı zamanda yerliler tarafından barınak olarak da kullanılıyordu. Ekvador İçişleri Bakanı Maria Paula Romo saldırının ardından özür diledi.

Quito: National Police launches tear gas at the Salesian Polytechnic University, which has served as a shelter "humanitarian reception centers" for Indigenous people who are in Quito for the protests, from out-of-town. @teleSURenglishpic.twitter.com/gF9DfsQq8V — Camila (@camilateleSUR) October 10, 2019

PLAZA DEL MAYO ANNELERİ'NDEN POLİS ŞİDDETİNE KINAMA

Polisin saldırısı yaygın olarak kınandı. Arjantin'de diktatörlük sırasında çocukları kaybolan annelerin oluşturduğu 'Madres de la Plaza de Mayo' (Mayo Meydanı Anneleri), dün gerçekleşen baskını kınayan bir video yayınladı, videoda “Dünyanın anneleri adına: baskı yapmayı bırakın! Bu Perşembe günü, Arjantin'deki geleneksel yürüyüşünüzün Ekvador halkına destek verdiğini ilan ediyoruz” denildi.

Eski Devlet Başkanı Rafael Correa’ysa, polis şiddetini kınadığı radyo konuşmasında, "Bu hükümet klinik olarak öldü, hiçbir yolu yok ... durumu en acımasız baskılarla kontrol etmeye çalışıyorlar" dedi.

HÜKÜMET KAÇTI, OHAL VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Eylemlerin büyümesinin ardından ABD yanlısı sağcı Devlet Başkanı Lenin Moreno başkenti geçici süreliğine Guayaquil’e taşıdığını açıklamıştı. Guayaquil aşırı sağcıların kalesi olarak biliniyor. Moreno devlet binaları ve stratejik tesislerin yakınlarındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Eylemlerin başladığı geçen hafta ülkede hükümet tarafından olağanüstü hal ilan edilmişti.

ABD VE VENEZUELALI DARBECİ GUAIDO'DAN SAĞCI HÜKÜMETE DESTEK

Eylemlerin büyümesinin ardından Venezuela’da ABD destekli darbe girişiminin lideri Juan Guaido, ABD yandaşı sağcı Başkan Moreno’ya desteğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Ekvador hükümetinin yanında olduğunu duyurmuştu.