Ekvador'da hükümet karşıtı eylemlerde 350 gözaltı

Ekvador’da, hükümetin IMF politikalarına karşı ülke genelinde düzenlenen kitlesel eylemlerde 350 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ekvador’da, hükümetin IMF politikalarına karşı ülke genelinde düzenlenen kitlesel eylemlerde 350 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ülke başkenti Kito’da başlayan protestolar, ülke geneline yayıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, çok sayıda eylemci şehir yollarını, polisin ilerleyişini engellemek için barikatlarla kapatarak zaman zaman barikatları yaktı.

Protestoların ülke geneline yayılmasının ardından Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı.