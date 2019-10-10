Ekvador'da eylemler: Bazı askerler polislere müdahale etti

Ekvador'da Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun IMF politikalarına karşı eylemler ülke çapında devam ediyor. Kito'da devam eden eylemlere polisin ardından asker de müdahale ederken, polislerle askerler arasında da anlaşmazlık çıktı.

Ekvador'da devlet başkanı Lenin Moreno'nun kemer sıkma politikalarına karşı eylemler ülke çapında devam ediyor. Kito'da devam eden eylemlere polisin ardından asker de müdahale etmeye başladı. Müdahaleler sırasında polislerle askerlerin arasında anlaşmazlık çıktığı görüldü.

ORDUDAN EYLEMCİLERE ÇAĞRI Moreno'nun başkenti Kito'dan Guayaquil'e taşımasının ardından ordu, eylemcilere şiddeti sonlandırma çağrısı yaptı. Yerli halkla müzakere hedefleyen Moreno'nun ordudan destek almayı beklediği belirtiliyor. PETROL TESİSLERİ VE BORU HATLARI KAPALI Ekvador Enerji Bakanlığı, eylemcilerin ülkede bazı petrol tesisleri ve boru hatlarına "zarar verdiğini" ve bu yerlerin bir süredir işlemediğini duyurdu. Moreno'nun akaryakıt sübvansiyonlarını kestiğini duyurmasının ardından ülkede ulaştırma işçileri genel grev ilan etmişti. İLGİLİ HABER Ekvador’da hükümet başkentten kaçtı İLGİLİ HABER Ekvador'da eylemler sürüyor