Ekvador’da başkentte sokağa çıkma yasağı, Moreno şehirde askeri yönetim ilan etti

Ekvador’da ABD yandaşı sağcı Devlet Başkanı Moreno’nun kemer sıkma politikalarına karşı eylemler devam ederken, bugün başkentin kontrolü askeriyeye devredildi.

Ekvador’da ABD yanlısı Lenin Moreno’nun IMF’ye uyum ve kemer sıkma politikalarına karşı eylemler devm ederken Latin Amerika ülkesinin başkenti Quito’da askeri yönetim ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği kentde askeri yönetim ilan edildiği Moreno tarafından twitterda duyuruldu. Moreno kentte askeri yönetim ilan ettiğini ve saat öğlen 3’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edeceğini duyurdu.

He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia. — Lenín Moreno (@Lenin) October 12, 2019

Moreno’nun bu paylaşımından 30 dakika sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

Sosyal medya paylaşımında ABD yandaşı Moreno, “Quito ve çevresinde sokağa çıkma yasağı ve askeri kontrol ilan ediyorum. 15:00’dan başlayarak yürürlüğe girecek. Kolluk kuvvetlerinin aşırı şiddete karşı faaliyetlerini kolaylaştıracak” dedi.

Moreno geçtiğimiz günlerde başkentten kaçarak hükümeti aşırı sağcıların kalesi olarak bilinen Guayaquil’e taşımıştı.

EYLEMCİLERLE DİYALOG ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Moreno bir kaç saat önce eylemlerde ön sıralarda yer alan yerli halkın liderlerine aracısız diyalog çağrısında bulunmuştu. ABD yancısı Moreno, eylemlerin başlangıç sebebi olab akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırıldığı kararnamenin müzakereye açık olduğunu söylemişti.

ABD: EYLEMLERDEN DIŞ MİHRAKLAR SORUMLU

Eylemlerin başlamasının ardından ABD ve Venezuelalı kuklası darbeci Juan Guaido Ekvador’un sağcı Devlet Başkanı Moreno’ya desteklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ysa bugün yaptığı açıklamada eylemlerin arkasında yabancı güçlerin olduğunu söylemişti. Pompeo, bugün yaptığı açıklamada “Demokrasi, refah ve güvenlik için Başkan Moreno ile ortaklığımıza devam edeceğiz” dedi.

GERÇEK MERMİ KULLANILIYOR, EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜ

Geçen hafta salı günü başlayan eylemlerde bugüne kadar en az 5 kişi yaşamını yitirdi.