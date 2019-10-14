Ekvador hükümetinden geri adım

Ekvador'da hükümet, ülke çapında eylemlere neden olan akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararını geri çekti. Eylemciler, buna karşılık gösterilerin bitirildiğini duyurdu.

Ekvador hükümeti, IMF programı kapsamında akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararnamenin geri çekildiğini duyurdu.

Ülke çapında eylemlere neden olan kararnamenin geri çekilmesinin ardından eylemciler, gösterilerin bitirilmesine dair hükümetle anlaşmaya vardı.

KEMER SIKMA POLİTİKASI ÜLKE ÇAPINDA EYLEMLERE NEDEN OLMUŞTU

Ülkede devlet başkanı Lenin Moreno'nun IMF programı kapsamında akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı almasının ardından ülkede geniş çaplı eylemler başlarken, toplu taşıma işçileri genel greve gidildiğini duyurmuştu. Yerli halkın katılımıyla birlikte büyüyen gösterilerde eylemcilerin başkent Kito'nun tarihi meydanına ulaşmasının ardından Moreno, OHAL ilan etmiş ve başkentin Guayaquil kentine taşındığını duyurmuştu. Moreno'nın iki gün önce eylemcilere diyalog teklif etmesinin ardından iki taraf da masaya oturmuştu.