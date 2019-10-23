Ege’de sığınmacı botu 'kaza' yaptı iddiası: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kos Adası yakınlarında sığınmacıları taşıyan bir bot, iddiaya göre Yunanistan Sahil Güvenliği’ne ait bir botla çarpıştı. 'Kaza' sonucu 6 kişi yaralanırken 3 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Yunanistan Sahil Güvenliği yetkilileri, 34 kişiyi taşıyan lastik botun bir sahil güvenlik botuyla çarpıştığını açıkladı.

Çarpışma sonucu üç yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken altı kişi de yaralandı.

Sahil güvenlik gemisi, olay gerçekleştiğinde Kos'un doğusunda bulunuyordu. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin haberine göre bir sahil güvenlik görevlisi, lastik botta bulunan 34 yolcunun tamamının denize düştüğünü aktardı.

Çarpışmadan sonra da suya düşen 28 yaşındaki bir adam, adanın doğusunda devam eden arama kurtarma operasyonunda kurtarıldı. Kurtarma ekipleri 26 yaşında bir adamı aramaya devam ediyor.

Yaralılar Kos'taki hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarıyla ilgili basına herhangi bir bilgi verilmedi.