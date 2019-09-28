Ege’de göçmen teknesi battı: 5’i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

Ege’de Yunanistan’a geçmeye çalışan 19 kişinin bulunduğu tekne battı. 5’i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi. Teknedekilerin Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Ege Denizi’nde Yunanistan’a geçmeye çalışan 19 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu 5’i çocuk 2’si kadın 7 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi kurtarıldı.

Euronews’un haberine göre yaşamını yitiren 7 kişi Türk vatandaşı.

Çeşme ile Sakız Adası arasında bulunan ve Türkiye’ye 8 kilometre uzaklıktaki Koyun Adası’na ulaşmaya çalışan teknede bulunan 12 kişi Yunan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Batan tekneden sağ kurtarılanların iltica talebinde bulunup bulunmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.