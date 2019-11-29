'Durdurulmuştu': Silah sevkiyatında bir numaraya satışa devam...

Alman hükümeti, Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye silah satışlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Ancak Alman hükümeti silah ticaretindeki en büyük müşterisi Türkiye'ye silah satışlarına izin vermeyi sürdürüyor.

Almanya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri harekat başlatması üzerine Ankara’ya silah ihracatını durdurma kararı almıştı.

Ancak Federal Hükümet’in 9 Ekim tarihinde başlayan harekat sonrasında da Türkiye'ye silah satışlarına onay vermeyi sürdürdüğü öğrenildi. Harekatın başlamasından sonraki altı hafta içinde Berlin yaklaşık 3 milyon 90 bin Avro tutarında dört silah satışına yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili bilgi Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen’in soru önergesine verilen yanıtta yer aldı.

Alman haber ajansı dpa’nın elde ettiği yanıtta izinlerin "Suriye'de harekat sırasında kullanılması mümkün silahları" kapsamadığı belirtildi. Silah ve teçhizatın türüne ilişkin bilgi verilmezken silahların hangi kategoride olduğu kaydedildi. Buna göre Alman hükümeti deniz kuvvetlerinin kullanımına uygun, savaş gemisi teçhizatı benzeri 2 milyon 690 bin Avro değerinde silahın satışına izin verdi. Hükümet ayrıca 400 bin Avro değerinde askeri amaçlı kullanıma uygun elektronik cihazın satışına ve 2 bin 556 Avro değerinde de hafif silah satılmasına onay verdi.

Federal Hükümet'ten daha önce yapılan açıklamalarda Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonunun uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edilmiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel Ekim ayında Federal Meclis’te yaptığı hükümet açıklamasında harekatı "büyük jeopolitik sonuçları olan bir insani dram" olarak niteleyerek, "Bu yüzden de Federal Hükümet mevcut koşullarda Türkiye'ye silah teslim etmeyecek" demişti.

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen silah satışlarına izin verilmesinin "tamamen sorumsuzca" olduğunu söyledi. Dağdelen “Türkiye için genel bir silah ambargosu olmak zorunda” diye konuştu. Yeşiller de Türkiye’ye tüm silah ihracatlarının sona erdirilmesini savunuyor.