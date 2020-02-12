Dünyaya kripto cihazlar satan şirketin sahibi CIA çıktı

Almanya'nın dış istihbarat servisi BND ve ABD istihbaratı CIA'in Türkiye dahil 100'den fazla ülkede hükümetlerin şifreli haberleşmelerini yıllarca ortak olarak izlediği ortaya çıktı.

Alman kamu televizyonu ZDF, ABD'li Washington Post gazetesi ve İsviçre kanalı SRF'in ortaklaşa yaptığı haberde, Almanya'nın dış istihbarat kuruluşu BND ile ABD'nin dış istihbarat servisi CIA'in ortaklaşa dinleme faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı.

BND ve CIA'in çalışanları tarafından hazırlanan belgelere dayandırılan haberde, iki istihbarat servisinin 100'den fazla ülkede kripto cihazları satan bir şirket üzerinden şifreli haberleşmeleri dinlediği belirtildi.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre, haberde araştırmaya katılan yayın kuruluşlarının BND ve CIA'in 1970-1993 yılları arasındaki operasyonlarının anlatıldığı ve şimdiye kadar yayınlanmayan yaklaşık 280 sayfa belgenin incelendiği kaydedildi. Belgelerin iki gizli servisin çalışanları tarafından hazırlandığı ifade edildi.

BND ve CIA'in hükümetlere kripto cihazları ve şifreleme teknikleri satan İsviçre merkezli Crypto AG şirketi üzerinden şifreli haberleşmelere ulaştığı belirtilen haberde, hükümetlerin bu şirketle daha sonra ilişkilerini kestiği de aktarıldı. Ancak şirkette CIA ya da BND'nin çalışanlarının olup olmadığı ve istihbarat çalışanlarının şifrelemeyi kırmak için şirketin kullandığı teknikleri manipüle edip etmediği bilinmiyor.

TÜRKİYE DE DİNLENEN ÜLKELER ARASINDA

Belgelere göre aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin diplomatik ve askeri haberleşmesinin kapsamlı olarak izlendiği tahmin ediliyor. Belgelerde dinlenen ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, İtalya, İspanya, eski Yugoslavya ve İrlanda'nın da adı geçiyor. Ortaya çıkarılan dinleme operasyonuna CIA'in Minerva, BND'nin de Rubikon adını verdiği belirtiliyor ve belgelerde bu operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde "en başarılı istihbarat faaliyeti" olarak değerlendiriliyor.