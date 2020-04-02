Dünyanın derdi pandemi, Trump’ın derdi işgal

Ülkesinde hastalığın yayılması konusunda etkili bir adım atmakta çaba sarfetmeyen ABD Başkanı Donald Trump Venezuela’yı tehdit etmek için Karayipler’deki askeri varlığını iki katına çıkartıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Venezuela’yı Kovid-19 pandemisi vasıtasıyla uyuşturucu ticareti yapmakla itham ederken bu bahaneyle Karayipler’deki donanmasını iki katı büyüklüğüne çıkaracağını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onun hükümetini “büyüyen tehdit” olarak nitelendiren Trump, bölgede keşif uçağı, destroyer ve personel sayısını artıracağını belirtti.

ABD'nin Karayipler'de görev yapan 4. Filo'sunda şimdilik 430'a yakın gemi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Trump yönetimi Maduro’nun yakalanması veya suçlanabilmesi için ödül avcılarına ilan vermişti. Geçtiğimiz günlerde Trump yönetimi Maduro’nun yakalanması veya suçlanabilmesi için ödül avcılarına ilan vermişti.

Trump “Uyuşturucu kartellerinin pandemiyi Amerikan yaşamını tehdit etmek için sömürmesine izin vermemeliyiz” dedi. ABD’nin Venezuela hükümetine yönelik uyuşturucu ticareti ithamının herhangi bir dayanağı bulunmuyor. ABD, Venezuela’da başarısız bir darbe girişiminde bulunmuş, ardından kendi kuklası Juan Guaido’yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımıştı.

