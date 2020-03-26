Dünya virüsle boğuşurken ABD ırkçılık ve saldırganlık derdinde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, G7 üyesi diğer ülkelere 'yeni koronavirüs' yerine 'Vuhan virüsü' demeleri için baskıda bulundu. Trump yönetimi, virüsü daha öncesinde 'Çinli virüs' ismiyle nitelendiriyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, G7 dışişleri bakanları toplantısı sırasında yeni koronavirüs için diğer 6 ülkeye "Vuhan virüsü" ifadesini kullanmaları için baskı yaptı ancak bu talep reddedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha öncesinde yeni koronavirüs için "Çinli virüs" ifadesini kullanıyordu. Trump, kullandığı etnik kökene bağlı ifadenin ırkçılık içermediğini ve ABD vatandaşı Doğu Asya kökenli insanların "Çinli virüs" tabirini "yüzde 100" onayladıklarını iddia etmişti. Dün Trump artık virüse "Çinli virüs" demeye gerek kalmadığını söyledi. "Çinli virüs" tabiri sağcı basın tarafından sıkılıkla kullanılıyor.

Mike Pompeo, G7 toplantısının ardından yaptığı açıklamada virüsten dolayı "Çin Komünist Partisi'nin 'dezenformasyon kampanyası'"nı sorumlu tutarken, "Çin Komünist Partisi, Vuhan virüsünün açıkça gösterdiği gibi, sağlığımız ve yaşam biçimimiz için önemli bir tehdit oluşturuyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Vuhan virüsü" ifadesinin kullanılmasının bu tür dezenformasyona karşı olduğu görüşünü savundu ancak eleştirmenler, özellikle ABD'deki Doğu Asya kökenlilere yönelik ırkçılık ve yabancı düşmanlığı vakalarının arttığını bildirdiği için ifadenin hedef gösterici olduğu görüşünde.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsü adlandırırken belirlenen isme ithafen, “bir isme sahip olmasının, yanlış veya damgalayıcı olabilecek diğer isimlerin kullanımını önlemek için önemli olduğunu” söylemişti.