Dünya Sendikalar Federasyonu'ndan koronavirüs uyarısı: Hiçbir işçi işini kaybetmemeli

Dünya Sendikalar Federasyonu 100 milyon üyesi adına hükümetlere koronavirüs uyarısında bulundu. Federasyon pandeminin ekonomiye etkilerinin bedelinin işçilere ödetilemeyeceğini vurguladı ve hükümetleri işçilerin hem sağlık hem de çalışma haklarını güvenceye almaya çağırdı.

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU), 100 milyon üyesi adına işçilerin yeni tip koronavirüse karşı sağlıklarının, yaşamlarının ve çalışma haklarının korunması için alınması gereken önlemler konusunda hükümetlere uyarıda bulundu.

Dünya genelinde koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlıklarını ve işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan işçilere desteğini ifade eden WFTU “Hükümetleri işçilerin yaşamlarını, sağlıklarını ve aynı zamanda çalışma haklarını güvenceye almak için derhal tüm gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” dedi.

Federasyon salgına karşı tüm sağlık ve bilim emekçilerinin “kahramanca” çaba gösterdiklerini ancak sağlığa ayrılan bütçelerdeki kesintiler, ticarileştirme ve bir hak olan sağlığın alınıp satılır bir meta olarak görülmesi nedeniyle sağlık sistemlerinde büyük bir boşluk oluştuğunu vurguladı. WFTU özellikle sağlık yapılarının kötü durumda olduğu ya da hiç olmadığı bazı Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde işçilerin sağlığının büyük tehdit altında olduğunu açıkladı.

BEDELİ İŞÇİLERE ÖDETİLEMEZ

Federasyon, koronavirüsün küresel ekonomiye etkilerinin bedelinin turizmde olduğu gibi geçici işten çıkarmalar, evden çalışma veya esnek çalışma saatleri gibi tedbirlerle işçilere ödetilemeyeğini vurguladı.

WFTU taleplerini şöyle sıraladı:

1) Kalıcı tıbbi ve hemşire personeli istihdam edilmeli, yeni kamu sağlık yapıları yaratılmalı.

2) Tüm kamusal alanlar gerekli dezenfeksiyon ekipmanı ve koruyucu malzemeyle donatılmalı, bunlar devlet tarafından tüm nüfusa ücretsiz olarak sağlanmalı.

3) Şu kişilere tam yevmiyeli ve sigortalı ek izin günü verilmeli:

- Hasta olan işçiler

- Acil önleyici tedbirler nedeniyle işe gidemeyen işçiler

- Hasta bir çocuğa ya da aileden bir yaşlıya bakmak zorunda olanlar. Okul ve kreşlerin tedbirler kapsamında kapanması yüzünden çocuklarıyla birlikte evde kalmaları gerekenler.

4) Tüm işyerlerinde kapsamlı ve yeterli korunma önlemleri alınmalı.

5) Çokuluslu şirketlerin ve tekellerin halk katmanlarına karşı vurgunculuğu ezilmeli.

Hızlı teknolojik gelişme ve ilerleme çağında salgınlarla baş etme ve insanları korumak için her türlü bilimsel ve üretici olanakların bulunduğunu vurgulayan WFTU, buna karşın kapitalizminin bu salgın karşısında da işçilerin ve onların ailelerinin yaşamlarını tehlikeye attığını dile getirdi.

WFTU tüm devletlerden, hükümetler ve uluslararası örgütlerden hiç gecikmeden işçilerin ve halkın sağlıklarını, yaşamlarını koruyacak tüm ve kapsamlı önlemleri almalarını talep etti. Federasyon aynı zamanda salgına karşı ilan edilen tedbirlerin işçilerin çalışma haklarının elinden alınmasıyla sonuçlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

