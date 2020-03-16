Dünya Sağlık Örgütü’nden tüm devletlere mesaj: Test yapın

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus Kovid-19’a karşı mücadelede tüm ülkelere daha çok test yapma çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs pandemisini yavaşlatmak için tüm ülkeleri test programlarını geliştirmeye ve daha çok kişiye test yapmaya çağırdı.

Ghebreyesus bugün düzenlediği basın toplantısında "Tüm ülkelere basit bir mesajımız var: Test yapın, test yapın, test yapın” dedi.

Test yapma, izole etme ve temasların izini sürme konusunda yeterli artış görmediklerini ifade eden DSÖ Başkanı, bu üç unsurun pandemiye verilmesi gereken yanıtın belkemiğini oluşturduğunu belirtti.

Ghebreyesus “Enfeksiyonları engellemenin ve hayat kurtarmanın en etkili yolu, yayılma zincirlerini kırmaktır. Ve bunu sağlamak için test yapmanız ve izole etmeniz gerekir. Ateşle gözünüz kapalı bir şekilde savaşamazsınız. Ve kimin enfekte olduğunu bilmezsek bu pandemiyle savaşamayız. Bütün ülkelere basit bir mesajımız var. Test yapın, test yapın, test yapın. Her bir şüpheli vakayı test edin” dedi.