Dünya Sağlık Örgütü Çin'e sağlık ekibi gönderecek

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs salgınının görülmeye başlandığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu.

DSÖ liderliğindeki uluslararası ekibin ülkeye gönderilmesi konusunda Çin'den olumlu geri dönüş alındığı kaydedildi. Sağlık ekibi liderinin pazartesi ya da salı yola çıkacağı, üyelerin ise ülkeye daha sonra gideceği belirtildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) sağlık uzmanlarının Çin'e gidecek ekip içinde bulunabileceği vurgulandı. Ekiple ilgili detaylı bilgi paylaşılmazken, hazırlıkların tamamlanmasının ardından DSÖ'nün açıklama yapacağı kaydedildi.

Yeni Koronavirüsün diğer ülkelere yayılması üzerine DSÖ "acil durum" ilan etmişti.