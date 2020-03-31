Kovid-19 pandemisinde dünya genelinde vaka sayısı 800 bini, ölenlerin sayısı 40 bini aştı. En fazla ölümün gerçekleştiği İtalya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin 591'e çıktı.

Dünya genelinde yeni koronavirüs vaka sayısı 824 bin 529'a ulaştı. Kovid-19'dan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısıysa 40 bin 672 oldu. Bugüne kadar iyileşen vaka sayısı 174 bin 359'u buldu.

Hastalığın yeni merkez üssü olan ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 283 artarak 3 bin 424 oldu, vaka sayısıysa 11 bin 881 artarak 175 bin 669'u buldu.

Avrupa'da virüsün merkezi olan İtalya'da ise vaka sayısı 101 bin 736'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 591'e çıktı. İtalya'da ülke genelindeki karantinanın en az 12 Nisan'daki Paskalya Bayramı sonrasına kadar süreceği duyuruldu.

Koronavirüs vakaları hızla artan İspanya ise 87 bini aşan enfekte kişi sayısıyla salgının ilk ortaya çıktığı Çin'i geçti. İspanya'da da hızla artan ölüm vakalarıyla sayı 7 bin 716'ya çıktı.