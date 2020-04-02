Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 50 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bini aştı. İtalya'da son 24 saatte 760, İngiltere'de 569, ABD'de ise 1047 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bini aştı.

ABD'de virüs nedeniyle son 24 saatte 1047 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam ölüm sayısı 5 bin 137'ye yükseldi. Ülkede işsizlik sigortasına başvuru sayısı iki hafta üst üste iki katına çıkarak rekor kırdı.

İngiltere'de de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 569 artarak 2 bin 921'e yükseldi.

Öte yandan hükümet, test sayısını artırmayı kabul etti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan Johnson "Test yapmayı büyük ölçekte artırıyoruz" dedi. Yapılan bir ankete göre halkın yarısından fazlası hükümetin önlem almakta çok geciktiğini düşünüyor.



İtalya'da ise salgından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.