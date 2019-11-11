Dünya Barış Konseyi'nden 'Bolivya' açıklaması

Dünya Barış Konseyi, bugün bir açıklama yayımlayarak Bolivya'da gerçekleşen ABD destekli darbeyi kınadı.

Dünya Barış Konseyi (WPC), dün Bolivya'da yapılan ABD destekli darbeye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada ülkede yapılan darbe kınanırken, ABD'nin 20 Ekim tarihinde Bolivya'da Evo Morales'in meşru bir şekilde yeniden seçilmesinin ardından ülkede çeşitli araçlarla ülkeyi istikrarsızlaştırma operasyonuna başvurduğu ve seçim sonuçlarını tanımayan Avrupa Birliği'nin bu darbeye dolaylı şekilde destek verdiği belirtildi.

WPC'nin açıklaması şöyle:

Dünya Barış Konseyi, Bolivya'da ABD'li emperyalistlerin, yerel oligarşi ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) adlı bilinen enstrümanıyla birlikte, sponsorluğu ve desteğiyle gerçekleşen darbeyi şiddetle kınamaktadır. Ülkede 20 Ekim tarihinde gerçekleşen seçimlerin ardından başvurulan yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler ve ordu ve polisin bölme ve ele geçirme amacıyla yürütülen faaliyetler, meşru bir şekilde yeniden seçilmiş devlet başkanı Evo Morales'in uzun zamandır arzu edilen ve planlanan düşüşüne yol açmıştır. La Paz kentinde karşıdevrimci güçlerin düzenledikleri eylem ve saldırganlık, siyasetçilere yönelik tehdit ve saldırılar, medya ve toplumsal hareketler faşist öğeler taşımaktadır. Venezuela, Küba ve Meksika gibi ülkelerin büyükelçiliklerine yönelik tehditler, darbe niyetlerine ilişkin diğer kanıtlardır. Seçim sonuçlarını tanımayarak darbeyi dolaylı yoldan destekleyen Avrupa Birliği'nin ikiyüzlü ve keyfi duruşunun altını ayrıca çiziyoruz.

WPC, darbeyi kınayarak Bolivya halkının gösterdiği iradeye saygı duyulması talebinde bulunuyor ve ve dünyadaki tüm barış yanlısı halklara ve güçlere bu darbenin tüm bölgede yaratacağı tehlikeli gelişmelere ve tehditlere karşı dikkatli olma çağrısı yapıyor. Bolivya'daki darbe, Latin Amerika tarihindeki en karanlık günleri hatırlatıyor. Bolivya halkına, kendi kaderini ve liderini özgürce tayin etme hakkını savunması ve kendi ülkelerinin ve refahlarının sahibi olması adına dayanışmamızı iletiyoruz.

WPC üyeleri ve dostlarına, darbeyi tüm ülkelerde protesto ederek tepki gösterme ve kınama çağrısı yapıyoruz.

Kahrolsun darbe!

Kahrolsun emperyalizm!

WPC Sekreterliği

11 Kasım 2019