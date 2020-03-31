Dünya Bankası: Salgın yüzünden Asya'da 24-35 milyon insan yoksulluğa mahkum olacak

​Dünya Bankası, koronavirüs pandemisi nedeniyle sadece Asya'da nüfusun 24 ile 35 milyonunun yoksullar arasında katılacağını öngördüğünü açıkladı.

Dünya Bankası tarafından dün yayımlanan raporda özellikle koronavirüs salgınıyla doğrudan bağlantılı sektörlerde yaşanacak olan sıkışma ile bu sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki en yüksek payı oluşturduğu ülkelerde ciddi sorunlar ortaya çıkacağı belirtildi.

Raporda örneğin Tayland ve Pasifik Adaları’nda turizm, Vietnam ve Kamboçya’da ise imalat sanayinde bu zorlukların hissedileceği kaydedildi.

Dünya Bankası tarafından yayımlanan raporda, iyimser senaryoyla, sadece Asya’da 24 milyon insanın koronavirüs nedeniyle yoksullar arasına katılacağı, kötümser senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise bu rakamın 35 milyona çıkacağı belirtildi.

Raporda hava ve deniz yollarında yapılan sınır kapamalarının da ihracat için zorluklar doğuracak olduğu ifade edildi.

Erken kontrol ve tedbir mekanizmasını devreye sokmanın kilit önemde olduğu vurgulanan raporda, Güney Kore ve Singapur erken önlem geliştiren iyi örnekler olarak gösterildi.

Hükümetlerin yoksulluktaki bu öngörülen artışı azaltmak için kimi uygulamaları devreye sokmaları gerektiği belirtilen Dünya Bankası'nın raporunda bu uygulamalara örnek olarak "hastalık ödeneği için sübvansiyonlar, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek, etkilenen öğrenciler için diğer destekler" gösterildi.

Raporda "küresel ticaret yolları açık tutulmalı, tıbbi ürünler üzerindeki tarifeler ortadan kaldırılmalıdır" denildi.

Raporda salgınla mücadelede çözüm yollarına ilişkin, Doğu Asya ve Pasifik ülkeleri başta olmak üzere diğer tüm ülkeler için "Uluslararası işbirliği en etkili aşı yöntemidir" değerlendirmesine yer verildi.