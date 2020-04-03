Dün 30 doları aşan petrol fiyatlarında düşüş

Uzun süredir düşüş eğiliminde olan petron fiyatları dün yapılan açıklamalar sonrası yeniden yükselişe geçmiş, 30 doların üstünü görmüştü. Petrolün fiyatı ABD'nin üretimi azaltacağına ilişkin bir açıklamada bulunmaması nedeniyle yeniden düşüşe geçti.

ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol üretimini azaltma konusunda bir anlaşmaya varacaklarını açıklaması ve Suudi Arabistan'ın olağanüstü bir OPEC+ toplantısı çağrısı yapması sonrası dün petrol fiyatları yükselişe geçmişti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Rusya ve Suudi Arabistan'a üretimi kısmaları çağrısı yapan Trump'ın ABD'nin petrol üretimini azaltma yönünde bir teklif ortaya koymamasının Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretimde anlamlı bir kısıntıda anlaşmalarını engelleyeceği endişeleri fiyatları geriletti.

Dün 30 doların üzerini test eden brent petrolün varil fiyatı bu sabah düne göre 1,25 dolar düşüşle 28,69 dolardan ve NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 1,41 dolar kayıpla 23,91 dolardan işlem görüyor.