Duma kararı: Putin'in yeniden başkan olmasının önündeki engeller kaldırıldı

Duma, görevdeki Putin'in gelecekteki seçimlere katılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını onayladı.

İktidar partisi Birleşik Rusya milletvekili Valentina Tereşkova'nın verdiği iki dönem başkanlık kuralını kaldırma teklifiyle oylamaya sunulan yasa değişikliği bugün Duma'da gerçekleşen oylama ile kabul edildi.

450 sandalyeli Duma'da 380 milletvekili düzenlemeyi desteklerken 44'ü ret oyu kullandı.

Ana muhalefet partisi olan Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) lideri Gennadiy Zuganov kendi sayfasından yaptığı paylaşımda Tereşkova'nın teklifine ret oyu verdiklerini açıkladı.

Yeni düzenleme 22 Nisan’da Anayasa değişikliği referandumunun ardından yürürlüğe girecek. Devlet başkanı Putin teklifin ardından Duma’da yaptığı konuşmada Anayasa değişikliklerinin halk tarafından onaylanmasından sonra sınırsız kez adaylık kuralına ilişkin yeni yasanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi gerektiğini bildirdi.

Rusya Komünist İşçi Partisi (RKİP)'e yakın RotFront ise şu ifadelere yer verdi:

"Putin hayatı boyunca başkan olarak kalacak. Nihayet bugün Putin'in iktidarda nasıl kalacağı belli oldu. Anayasa değişikliği ile yaratılan tüm bu karışıklığın başlıca Putin'in iktidarda kalma süresini uzatmak amacıyla tasarlandığı açıktır ve koltuğunda kalmanın yasal bir yolu olmadığından, iktidar ülkenin temel yasasını değiştirmeye karar verdi. Valentina Tereşkova'ya böyle bir teklif sunması için talimat verildi. Bu karakter de şans eseri seçilmedi. Kremlin, topluma daha fazla güven veren, Sovyet döneminden bir kozmonot olan Tereşkova'yı bilerek seçti. Ayrıca kendisi teklifi kağıttan okurken metne aşina olmadığı açıktı."