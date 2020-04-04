DSÖ’den maske kullanmanın beş kuralı

Dünya Sağlık Örgütü’nün sitesinde yayınlanan, maske kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 kural.

Türkiye'de kapalı mekanlarda ve toplu ulaşımda maske takmak zorunlu hale geldi. Uzmanlar maskeyi kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralların olduğunun altını çiziyor.

Maske kullanımına dair, Dünya Sağlık Örgütü’nün sitesinde yayınlanan kurallar şöyle sıralanıyor:

1- Maske takmadan önce ellerinizi sabunlu suyla yıkayarak veya alkol içeren el temizleme jeli sürerek temizleyin. Maskede delik veya yırtık olup olmadığını kontrol edin. Genelde beyaz kısmı içte kalan kısımdır.

2- Ağzınızı ve burnunuzu tamamen kapayacak şekilde maskeyi takın. Yüzünüz ve maske arasında aralık kalmamasına, çenenizin altına inmesine iyice yüzünüze oturmasına özen gösterin.

3- Kullandığınız süre zarfında maskeyi ellemekten kaçının. Eğer boş bulunup ellerseniz ellerinizi yine sabunlu suyla yıkayarak veya alkollü el temizleme jeliyle temizleyin.

4- Maskeniz nemlendiğinde değiştirin. Kullanılmış maskeleri asla tekrar kullanmayın. Tek kullanımlık olduklarını unutmayın.

5- Maskeyi çıkarırken ön kısmını ellemeden, arkadan öne doğru, lastikli kısmından tutarak çıkarın. Maskeyi hemen çöpe atın ve ellerinizi yine jelle veya sabunlu suyla yıkayarak temizleyin.