DSÖ'den KOVİD-19 açıklaması: Her ülke hazırlanmalı

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus, her ülkenin Yeni Koronavirüs vakalarına hazır olması gerektiğini belirterek, 'Hiçbir ülke vakalara sahne olmayacağını zannetmesin, bu fiilen ölümcül bir hata olur' dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Yeni Koronavirüs'e ilişkin yaptığı açıklamada, salgının dünya genelinde belirleyici bir noktaya ulaştığını belirtti ve ülkeleri virüsün yayılmasına karşı harekete geçmeye davet etti.

Ghebreyesus, açıklamalarında şunları söyledi:

- "Her ülke Yeni Koronavirüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak umutsuz ya da çaresiz değiliz."

- "İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır."

- "Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanındadır. Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya’daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu."

- "Bu virüs influenza (grip) değil, doğru önlemlerle kontrol altına alınabilir. Bu virüsün pandemik potansiyeli var. Şimdi virüsü önlemek ve hayatları kurtarmak için harekete geçme zamanı."