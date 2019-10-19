DSÖ'den 'Ebola salgını' açıklaması: 'Küresel acil durum' sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü, geçen yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan Ebola salgınında günlük tespit edilen vaka sayısında gerileme olmasına karşın küresel acil durumun devam ettiğini duyurdu.

Ebola salgınının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'ya sıçraması üzerine 17 Temmuz'da küresel acil durum ilan edildiğini duyuran Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi Cenevre'de toplandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, toplantıda, KDC'de yaklaşık 14 aydır görülen son salgında, 13 Ekim itibarıyla 3 bin 228 Ebola vakasının rapor edildiği, bunların 3 bin 114'ünün teyit edildiği, 114'ünün şüpheli vaka olduğu ve 2 bin 123 kişinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Komite, geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında son haftalarda günlük tespit edilen vaka sayısında gerileme olmasına rağmen küresel acil durumun devam ettiğini duyurdu.