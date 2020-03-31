DSÖ'den açıklama: Asya ve Pasifik henüz salgını durdurmaktan uzak

Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Bölge Başkanı Takeshi Kasai, Asya ve Pasifik'in henüz yeni tip koronavirüs salgınını durdurmaktan çok uzakta olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik Bölge Başkanı Takeshi Kasai, ülkelerin koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmak için aldığı önlemlerin ve uygulamaların salgınla mücadelede çok az zaman kazandırdığını söyledi ve "Salgın devam ettiği sürece bütün önlemler de alınsa bölgede salgın riski gitmeyecek" dedi.

'UZUN SÜREN BİR MÜCADELE OLACAK'

Kasai, "Açık konuşayım. Salgın Asya ve Pasifik'te durdurulmuş olmaktan çok uzak. Bu uzun süren bir mücadele olacak ve gardımızı indiremeyiz. Her ülke büyük ölçekte yayılmalara hazır olmalı" diye konuştu.

Kasai ayrıca, vaka sayısının azaldığı ülkelerin gardını indirmemesi gerektiğini söylerken, "Virüs tekrar karşımıza çıkabilir" dedi.