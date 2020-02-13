DSÖ uzmanı: Çin dışında bir tek gemide yayılma var

DSÖ uzmanları bugün yapılan basın toplantısında COVID-19 salgını hakkında bilgi verdi. Çin dışındaki bildirilmiş hasta sayısında ciddi bir artış olmadığını belirten uzman Ryan, Diamond Princess gemisinde testleri pozitif çıkanların sayısının 218'e yükseldiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının düzenli olarak yaptıkları basın toplantılarında bugün Cenevre’de konuşan uzman Michael Ryan, salgının genel durumu hakkında bilgi verdi.

Laboratuvar sonuçlarıyla teşhis edilen vaka sayısında son 24 saat içinde Çin’den bildirilen artışın 1820 olduğunu belirten Ryan, salgının merkezi olan Hubei eyaletinde klinik yöntemlerle son 24 saat içinde 13,332 yeni hastaya teşhis konulduğunu belirtti. Bu ani artışın, bu bölgede hekimlerin sadece göğüs filmi ile klinik teşhis koyabilecek duruma gelmelerinden kaynaklandığını söyleyen Ryan, bu gelişmenin hastaların laboratuvar sonuçları beklenmeden taşınıp tedavi altına alınabilmeleri anlamına geldiğini belirtti.

ÇİN DIŞINDA ÖLÜ SAYISI 2

Çin dışında 24 ülkede 447 hastanın tespit edildiğini ve şimdiye kadar ölü sayısının 2 olduğunu söyleyen Ryan, Filipinler’deki bir ölüme Japonya’dan bildirilen bir başka ölümün eklendiğini belirtti.

Sayılara dikkatli bakılması ve bunların önemsenmesi gerektiğini ancak ani değerlendirmelerden uzak durmanın doğru olduğunu söyleyen Ryan, hastalığın yayıldığı ülke sayısının değişmediğini ve Japonya’da demirlemiş olan Diamond Princess gemisi dışında hastalığın yayılmasında (Çin dışındaki ülkelerde) dramatik bir artış görülmediğini belirtti.

Ryan, Diamond Princess’da COVID-19 testleri pozitif çıkanların sayısının 218’e yükseldiğini bildirdi.

Michael Ryan, tüm ülkelerde Yeni Koronavirüs’e karşı alınan önlemlerin sürdürülmesi gerektiğini hatırlattı ve kazanılan zamanın potansiyel bir yayılma karşısında hazırlanma fırsatı olarak değerlendirilmesini istediklerini anlattı.