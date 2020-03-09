DSÖ: Pandemi tehdidi daha gerçek hale geliyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni koronavirüsün pandemi haline gelme tehdidinin giderek daha gerçek haline geldiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni koronavirüsün çok sayıda ülkeye yayılmasının pandemi tehdidini daha gerçek hale getirdiğini söyledi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında Ghebreyesus “Şimdi, yeni tip koronavirüs bu kadar ülkeye yayılırken pandemi tehdidi giderek daha gerçek haline geliyor. Ama bu, tarihte kontrol edilebilen ilk pandemi olacak” dedi.

Ghebreyesus, Çin’deki 80 bin vakanın yüzde 70’inden fazlasının yani 58 bin 600'den fazla kişinin iyileştiğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Çin’de yeni koronavirüsten ölenlerin yüzde 20’den fazlasının 80 yaş üstü kişiler olduğunu belirtti.

Pandemi ifadesi tüm dünyayı etkileyecek düzeyde yayılan salgın hastalıklar için kullanılıyor.

