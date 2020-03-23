DSÖ: Pandemi hızlanıyor ancak gidişatı değiştirebiliriz

Dünya Sağlık Örgütü, ilk bildirilen Kovid-19 vakasından 67 gün sonra 100 bin vakaya, bundan 11 gün sonra 200 bin vakaya ve 4 gün sonra da 300 bin vakaya ulaşıldığını açıkladı. DSÖ'ye göre hızlanan pandemide gidişatı değiştirmek hâlâ mümkün.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya geneliden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin hızlandığını duyurdu.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün yaptığı açıklamada ilk bildirilen Kovid-19 vakasından 67 gün sonra 100 bin vakaya ulaşıldığını, 200 bin vakaya ulaşılmasının bundan 11 gün sonra gerçekleştiğini, 300 bin vakaya ise bundan sadece 4 gün sonra ulaşıldığını açıkladı.

Pandeminin hız kazandığını belirten Ghebreyesus yine de “gidişatı değiştirme”nin mümkün olduğunu söyledi.

DSÖ Başkanı bunun için tüm ülkeleri titizlikle test yapmaya, temas kontrolü stratejisini sürdürmeye çağırdı.

'SADECE SAVUNMA YETMEZ SALDIRI DA GEREK'

Koronavirüsle mücadele için bir kampanya hazırlığında olan FIFA başkanı Gianni Infantino ile ortak düzenlediği basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, koronavirüsle mücadeleyi de bir futbol maçına benzeterek “Bir futbol maçını savunmayla kazanamazsınız. Aynı zamanda saldırıya da geçmeniz gerekir” dedi. İnsanlardan evlerinde oturmalarını ve sosyal mesafeyi korumalarını istemenin virüsün yayılmasını önlemede önemli olduğunu söyleyen DSÖ Başkanı ancak bunların yalnızca “savunma önlemleri” olduğunu söyledi. Ghebreyesus “Kazanmak için virüse agresif ve hedeflenmiş taktiklerle saldırmalıyız: Her şüpheli vakayı test etmek, her doğrulanmış vakayı izole etmek ve bakımını yapmak, izlemek ve tüm yakın teması karantinaya almak” diye konuştu.

G20 ÜLKELERİNDEN KORUYUCU MALZEME ÜRETİMİ TALEBİ

Dünya genelinde çok sayıda sağlık çalışanının enfekte olmasının endişe verici olduğunu vurgulayan DSÖ Başkanı, bunun sebebinin sağlık çalışanlarının kişisel korunmaları için yetersiz malzeme olduğunu söyledi. Ghebreyesus DSÖ’nün bu konuda bir çalışma yaptığını belirtti.

DSÖ Başkanı bu hafta G20 liderlerinden koruyucu ekipmanın üretimini artırma, ihracatına yönelik yasakları kaldırma ve dağıtımının ihtiyaca yönelik olarak adil biçimde yapılması için ortak çalışma yapmalarını isteyeceğini söyledi.