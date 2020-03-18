DSÖ: Kovid-19 aşısı için deneyler başladı

Kovid-19 aşısı için ilk deneylerin başladığını duyuran Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyadan araştırmacılara da deneysel tedavileri değerlendirme tavsiyesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirilen aşının ilk deneylerinin başladığını açıkladı. Dün Çin tarafından da aşı için klinik deneylere onay verildiği duyurulmuştu.

Bugün Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Çin’in virüsün genetik dizisini paylaşmasından 60 gün sonra Kovid-19 aşısı için deneylerin başlamasının hayal edilemeyecek bir başarı olduğunu söyledi.

Ghebreyesus ayrıca “Tüm dünyadan bir araya gelen araştırmacılara deneysel tedavileri değerlendirmelerini de salık veriyoruz” dedi ve DSÖ’nün birçok ülkedeki henüz denenmemiş tedavilerin birbirleriyle karşılaştırılması için bir çalışma organize ettiğini söyledi.

Ghebreyesus “Bu geniş uluslararası çalışmanın en etkili tedavilerin hangileri olduğuna dair bize gerekli olan güçlü veriyi sağlaması tasarlanıyor” dedi.

