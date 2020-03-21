DSÖ: Gençler de koronavirüs sonucu hastalanabilir ya da ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin de virüs sonucu hastalanabileceklerini ya da ölebileceklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gençlere koronavirüs tehdidini önemsemeleri uyarısında bulundu.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin de virüs sonucu hastalanabileceklerini ya da ölebileceklerini söyledi.

Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında "Gençler yenilmez değil" dedi.

DSÖ'nün son verilerine göre koronavirüs ve neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu bugüne kadar 8 bin 778 yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı ise 209 bin 839.

Yaşamını yitirenlerin çok büyük bölümünün yaşlılar olması nedeniyle gençlerin koronavirüs tehdidini önemsemedikleri düşünülüyor.