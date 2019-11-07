DPA: Bağdadi'nin eşi 2018'de Hatay'da yakalandı

Alman haber ajansı DPA, IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin geçen yıl Hatay'da yakalandığını öne sürdü.

Alman haber ajansı DPA, ABD tarafından öldürüldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Ajansa konuşan bir Türk yetkili, Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi'nin 2 Haziran 2018 tarihindeki yanındaki diğer on IŞİD zanlısı ile birlikte Hatay’da yakalandığını kaydetti.

Kubeysi'nin kimliğinin kısa süre içinde tespit edildiği ve Bağdadi’nin yönetim çevresiyle ilgili pek çok bilgi verdiği belirtilirken, yakalananlar arasında Bağdadi’nin kızının da bulunduğu ve Bağdadi'ye ait Irak'tan temin edilen DNA üzerinden yapılan gen testiyle kızının kimliğinin doğrulandığı kaydedildi.

Yakalanan grubun içinde bir erkek, dört kadın ve altı çocuğun bulunduğu belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "Biz de hanımını yakaladık ama yaygara yapmadık. İlk defa bugün açıklıyorum" açıklamasında bulunmuştu.