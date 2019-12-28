Donetsk Halk Cumhuriyeti’yle Ukrayna Hükümeti arasında esir takası olacak

Doğu Ukrayna’da barış süreci kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti’yle Kiev arasında yarın esir takası gerçekleşecek.

Donetsk ve Ukrayna yetkililerinin açıklamalarına göre Doğu Ukrayna’da 2014’te başlayan iç savaşta tarafların ateşkes ilan etmesinin ardından hükümet ile ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk, rehin takası üstünde anlaştı. Takasın yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Donetsk Halk Cumhuriyeti hükümeti İnsan Hakları Komiseri Daria Morozova, “Kiev ve Donbass 29 Aralık günü, bu pazar rehine takası yapılmasına ilişkin bir anlaşmaya varmıştır” dedi.

İnsan Hakları Komiseri Morozova, Donbass bölgesinde yer alan Donetsk ile Lugansk’ın 87 rehineyi teslim alacağını, ellerindeki 55 rehineyi de Kiev’deki hükümete vereceklerini söyledi. Takas edilecek rehinelere dair bir bilgi paylaşılmadı.

Takasın Donetsk bölgesinde bulunan Gorlivka kasabası yakınlarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

UKRAYNA HÜKÜMETİ DOĞRULADI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bugün yaptığı açıklamada, Donbas'ta mahkum değişiminin Pazar günü yapılmasını beklediklerini söyledi.

Volodimir Zelenski, "Değişim yarın olmalı, biz bunu bekliyoruz. Henüz tüm kişilerin doğrulanması henüz tamamlanmadı." Dedi.

Gorlivka yakınlarında yarın yapılması beklenen rehin değiş tokuşunun haberi Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bu ay Paris’te gerçekleştirdikleri zirveyi takiben geldi.