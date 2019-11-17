Dışişleri’nden KKTC bayrağının yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılmasına ilişkin, ‘KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 36. kuruluş yıl dönümünde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde KKTC bayrağı yakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz" denildi.

Bakanlık, Kıbrıs yetkililerinin olaya dair bir soruşturma açmamasına ise "Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması bu eylemin resmi olarak desteklendiğine de işaret etmektedir" diyerek tepki gösterdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle: