Dışişleri’nden ABD’ye: Misliyle mukabelede bulunuruz

ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanabileceğini söylemesinin ardından Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada ‘misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır’ denildi.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin’in “Barış Pınarı Harekatı” nedeniyle Türkiye’ye “güçlü yaptırımlar” uygulanabileceğini açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan “misliyle mukabelede bulunuruz” açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada harekat öncesinde ABD yönetimine “her seviyede” bilgi aktarıldığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Barış Pınarı Harekâtı’yla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı ülkemize yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair bugün bir açıklama yapmıştır. Barış Pınarı Harekâtı başladığında ABD Yönetimine her seviyede bilgi aktarılmıştır. Bakanlığımız tarafından bugün yapılan basın açıklamasında da harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır".