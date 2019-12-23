Dışişleri: Kaşıkçı cinayeti kararı beklentileri karşılamaktan uzak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Suudi Arabistan mahkemesinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kararının beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin davada Suudi mahkemesinin kararının beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sözcü Aksoy, “Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır” dedi.

'BEDENİNİN AKIBETİ VE AZMETTİRİCİLER KARANLIKTA'

Aksoy "Merhum Kaşıkçı’nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel işbirlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalması adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksikliktir. Ülkemiz topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumluları ile azmettiricilerinin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve yükümlülüktür” dedi.

Aksoy, Suudi makamlarından adli işbirliği beklentisini de yineledi.

Suudi mahkemesi, cinayete yönelik davada 5 kişiyi idam cezasına çarptırmış, 3 kişiye ise toplam 24 yıl hapis cezası vermişti. Davada yargılanan konsolosluk danışmanı Suud el Kahtani ile eski Suudi istihbarat şefi Ahmet el Esiri de delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.