Dışişleri Bakanlığı’ndan Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs’a kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan-Mısır-Kıbrıs Üçlü Toplantısı’nda yayımlanan ortak açıklamaya yönelik, ‘Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri, ne sorumlulukları, ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan toplantının ardından verdiği açıklmada “Türkiye'ye yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen” reddettiklerini belirtti.

Aksoy’un açıklamasında, "Yunanistan ve GKRY'nin uluslararası hukuka aykırı, maksimalist milli politikalarına son dönemde AB ülkelerinin yanı sıra bölge ülkelerini de müdahil etmeye çalışmaları, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara hizmet etmemektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs dışişleri bakanlarının New York'ta düzenlediği üçlü toplantının bitiminde yayımlanan ortak açıklama hedef alınırken “ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz. Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri ne sorumlulukları ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaya ve izole etmeye yönelik, siyasi saiklerle atılan adımların başarılı olma şansı yoktur. Ayrıca, Yunanistan'ın bir yandan bize iş birliği mesajları gönderirken diğer yandan ülkemize karşı mesnetsiz iddialarda bulunması da samimiyetsizliğinin göstergesidir" denildi.

Üçlü zirvenin sonunda çıkan metinde “Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki hukuka aykırı hareketlerini, özellikle de Uluslararası Yasa’yı ve egemenlik haklarını açıkça ihlal eden, yükselen, kışkırtıcı ve yasadışı sondaj faaliyetleri, sismik araştırmalar ve Kıbrıs’ın denizcilik bölgelerinde askeri varlığını kınanmaktadır” ifadesi yer aldı.