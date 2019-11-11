Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bolivya' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da Devlet Başkanı Morales'in istifasıyla sonuçlanan darbeye ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da Devlet Başkanı Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri "endişeyle" takip ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz" denildi.