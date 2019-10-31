Die Partei'den 'Kürt Kızılayı'na bağış

Almanya'da "Die Partei" (Parti) adlı siyasi 'hiciv' partisi, 'Kürt Kızılay'ı olarak bilinen Heyva Sor a Kurdistane'ye 250 bin Avro bağışta bulundu.

Almanya'da "Die Partei" (Parti) adlı siyasi parti, Suriye'nin kuzeyinde de faaliyet gösteren Kürt Kızılay'ı olarak bilinen "Heyva Sor a Kurdistane"ye 250 bin Avro bağışta bulundu.

Bağışı kuruluşun banka hesabına havale ettiklerini söyleyen "Die Partei" Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Martin Sonneborn, sembolik bir çeki ise yardım kuruluşunun Almanya'daki temsilciliğinde muhasip olarak görev yapan Vahdettin Kılıç'a verdi.

Ancak çek, "Die Partei" genel merkezi yerine Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) Berlin'deki merkez binasının önünde teslim edildi. Aynı zamanda bir hiciv sanatçısı olan Sonneborn CDU merkezini seçmelerinin gerekçesini "Almanya'daki siyasi parti ödeneklerine dikkat çekmek" olarak açıkladı.

"Die Partei", bağışlanan meblağın 100 bin avrosunun düzenledikleri yardım kampanyasında iki gün gibi kısa bir sürede toplandığını belirterek, iki yıl sonra bu meblağın tamamına yakınını siyasi parti ödeneği olarak devletten geri alacaklarını söyledi. Geri kalan kısım ise partinin kasasından karşılandı.

Toplanan yardımı Kürt Kızılay'ı olarak da bilinen Heyva Sor a Kurdistane'ye bağışmalarına gerekçe olarak ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği askeri operasyonu gösterdi.

Sonneborn "Alman tanklarının sivillerin üzerine sürülmesini görünce, bu rahatsız edici bir duygu" ifadesini kullandı.

Çeki kabul eden Vahdettin Kılıç ise bağıştan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Die Partei" yönetimine ve bağışçılara teşekkür etti.

Die Partei Almanya'da bir hiciv partisi olarak biliniyor ve programında da mizahî talepler yer alıyor. Parti, bir önceki genel seçimlerde Türk kökenli komedyen Serdar Somuncu'yu başbakan adayı olarak göstermişti. Ancak parti tahmin edileceği gibi çok düşük oranlarda oy alıyor.