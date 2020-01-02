Devrim Muhafızları Komutanı: İran'ı savaşa sürüklemiyoruz ama savaştan da korkmuyoruz

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılmasının ardından ABD ve İran arasında gerilimin tırmanmasına ilişkin açıklamada bulunan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, 'Ülkeyi bir savaşa doğru götürmüyoruz, ancak hiçbir savaştan da korkmuyoruz' dedi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Ahvaz kentinde katıldığı bir etkinlikte, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin önünde gösteri düzenlenmesinden İran'ı sorumlu tutmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tasnim haber ajansına göre, ABD'nin Irak'taki olaylardan İran'ı sorumlu tutan suçlamalarına "ABD, başarısız olduğu her yerde İran'ı suçlu gösteriyor" karşılığını veren Selami, "ABD ile savaş" ihtimaline ilişkin, "Ülkeyi bir savaşa doğru götürmüyoruz, ancak hiçbir savaştan da korkmuyoruz. ABD'ye İran ulusuyla doğru bir dille konuşması gerektiğini söylüyoruz. Onları defalarca çiğneyip geçecek güce sahibiz ve endişelenmiyoruz" dedi.

ABD'nin Irak'ta Hizbullah'a dönük hava saldırılarının ardından binlerce Iraklı, cuma günü ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto düzenlemiş ve ABD bayrağı yakmıştı.