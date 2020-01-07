Devrim Muhafızları Komutanı: ABD'den intikamımız sert olacak

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi öldürmesine ilişkin 'ABD'den, pişman olacakları, sert, güçlü, kararlı ve bitirici bir intikam alacağız' dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Kirman kentindeki cenazesine katılanlara seslenen bir konuşma yaptı.

Selami, "İntikam alacağız. Pişman olacakları, sert, güçlü, kararlı ve bitirici bir intikam" diye konuştu.

Süleymani için "Sınırların ötesinde ve ABD'nin başarısızlığının mimarlarından biriydi" diyen Selami, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, ABD'ye karşı öfke tohumları Müslümanların kalbine ekildi ve onlar (ABD'liler) için güvenli hiçbir yer kalmadı. Güçlü bir kararlılığımız olduğunu, onların (ABD'lilerin) böyle devam etmesi durumunda intikam alacağımızı, bulundukları yeri ateşe vereceğimizi tekrar ediyoruz"