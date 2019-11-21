Devrik Şah'ın oğlu Pehlevi'den protestolara 'hanedan' desteği

1979'da devrilen Şah Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Hamaney'in İran'da yaşanan protestolara ilişkin açıklamasını 'korkakça' olarak nitelendirdi, 'Hanedan, İran halkının her zaman dostu ve destekçisi olmaya devam edecek' dedi.

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