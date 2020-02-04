Demokrat Parti'nin başkanlık ön seçim sonuçlarını veren uygulama çöktü

ABD'de Demokrat Parti'nin Iowa'da yapılan ilk başkanlık ön seçiminin sonuçlarını veren telefon uygulaması bilinmeyen bir nedenle çöktü. Uygulamanın çökmesiyle 'hacklenme' ve 'güvenlik sorunu' iddiaları gündeme geldi.

Demokrat Parti'nin ABD'nin Iowa eyaletinde yapılan ilk başkanlık ön seçimi tamamlandı.

Seçim sonuçlarının açıklanması sürecinde, sonuçları bildiren akıllı telefon uygulamasının bilinmeyen bir nedenle çökmesi tartışmalara yol açtı.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Demokrat Parti'nin Iowa sözcüsü Mandy McClure, "Üç bölgedeki sonucu bildirirken tutarsızlıklar tespit ettik" açıklamasında bulundu.

McClure, "Sonuçların düzenlenmesinde kullanılan sistemin yanı sıra, sonuçlara dair fotoğraf ve not kullanarak sonuçların güvenilirliğini ve tutarlılığını sağlıyoruz. Bir hacklenme veya sızma söz konusu değil" diye konuştu.

McClure, dün açıklanması beklenen sonuçların, verilerin incelenmeye devam etmesinden dolayı ertelenebileceğini sözlerine ekledi.

Washington merkezli radyo kanalı NPR, 14 Ocak tarihinde ortaya koyduğu bir raporda, seçim sonuçları için kullanılan uygulamanın "güvenlik sorunları"na işaret ederek, "hacklenmeye açık" olduğunu belirtmişti.