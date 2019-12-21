Darbeciler niyeti bozdu: Gündemlerinde eşit eğitimi kaldırmak var

Bolivya’daki Cunta Hükümeti, Morales döneminin en önemli kazanımlarından biri olan eğitim reformunu hedef almaya başladı. Darbe Hükümeti'nin bakanı eşit eğitim yasasının kaldırılması gerektiğini beyan etti.

Bolivya’da Evo Morales Hükümeti tarafından teşvik edilen kapsayıcı eşit eğitim sistemi hakkında Cunta Hükümeti'nin fiili Eğitim Bakanı Virginia Patty "yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi gerekli" dedi.

2010 yılında Evo Morales tarafından çıkarılan Avelino Siñani Yasası, ülkeyi “devrimci ve özgürleştirici bir eğitim sistemi aracılığıyla sömürge olmaktan çıkarmayı” hedefleyen eşit eğitim yasasıydı. Fiili Eğitim Bakanı Virginia Patty, eşit eğitim yasasını yürürlükten kaldırma çağrısında bulundu.

ABD destekli faşist cuntanın Eğitim Bakan’ı ayrıca önümüzdeki günlerde bu sistemin revizyonu için Ulusal Öğretmenlik Meslekleri Konfederasyonu temsilcileri ile bir araya geleceğini açıkladı.

Mevcut kanun, liseye kadar eğitimin zorunlu kılmakta, kültürel ve dilsel çeşitliliğe saygı göstererek, farklı kimlikleri güçlendirerek eşit şartlarda eğitim vermeyi garanti altına almakta. Kanun ayrıca tüm öğrenciler için temel bir müfredat ve her bir bölümün coğrafi ve kültürel özelliklerini dikkate alacak bölgesel bir müfredat önermekte.

2016’da yapılan ayrı bir eğitim reformuysa özel okulların kamulaştırılmasının önünü açmıştı.

EŞİTLİKÇİ YASA YILLARDIR YOBAZLARIN HEDEFİNDEYDİ

Yasa 2010 yılında çıktığından beri Katolik Kilisesi tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Yasayla beraber zorunlu din eğitimin yerini etik değerlerin ortak bir konuda işlendiği dersler konulmuştu. Eğitim sisteminde ayrıca talebe göre farklı din dersleri de yer almakta.