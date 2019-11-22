Darbeciler Morales'in kızını sürgüne yollamaya çalışıyor

Darbeci hükümetin ‘teşviklerine’ rağmen Evo Morales’in kızı Evaliz Morales Alvarado Bolivya’da kalmaya devam ediyor.

Bolivya kaynaklı El Deber gazetesine konuşan Bolivya’da darbe hükümetinin Dışişleri Bakanı Karen Longaric’in açıklamasına göre Meksika elçiliğine sığınan Evaliz Morales Alvarado ülkeyi terketmeyi reddediyor.

Fiili hükümetin bakanına göre "Ülkeyi terk etmesi için güvence" veren hükümete olumsuz cevap veren Morales Bolivya’da kalacağını beyan etti.

Darbenin Dışişleri Bakanı “[Meksika'dan] siyasi sığınma almayı reddetti. Bu tamamen onun kişisel kararı. Hakkında yorum yapamayacağım sebepleri var.” dedi.

Darbenin ardından Evo Morales ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Evo Morales'e Meksika siyasi sığınma hakkı vermişti.

KENDİNE BAŞKAN ANEZ, EVALİZ MORALES'İ SÜRGÜNE YOLLAMAYA KARARLI

Kendi kendisini devlet başkanı ilan eden darbe yanlısı Kendine Başkan Jeanine Añez, 2 gün önce yaptığı açıklamada Evaliz Morales'in "Babasının suçlarından" sorumlu tutulamayacağını söyleyerek Meksikaya gitmesi için kendisine "güvence bahşettiğini" söyledi. Añez açıklamasında şöyle dedi: