Danimarka Kuzey Akım 2’ye onay verdi

Rusya’nın doğalgazının Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesinin planlandığı Kuzey Akım 2 boru hattı projesine Danimarka’dan onay çıktı.
Danimarka Enerji Ajansı ülkenin güneydoğusunda Bornhom’daki kıta sahanlığında projenin bir bölümünün inşa edilmesine onay verdiğini duyurdu.
Rusya enerji şirketi Gazprom projenin yüzde 83’ünün tamamlandığını ve yılsonuna kadar tamamının bitmesinin beklendiğini açıklamıştı.
Rus doğalgazını doğrudan Almanya'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 Danimarka, Finlandiya, Almanya, Rusya ve İsveç kıta sahanlıklarından geçecek.
Ukrayna gaz sevkıyatında devre dışı bırakıldığını belirterek projeye karşı çıkıyor. ABD de projenin AB’yi Rusya’ya bağımlı hale getireceğini savunuyor.