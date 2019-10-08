Cumhuriyetçi senatör: Türkiye'nin tecrit riski artar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den 'çekiliyoruz' açıklamalarının yankıları sürüyor. Son olarak Cumhuriyetçi Parti'nin Senato Lideri Mitch McConnell 'Olası bir harekât Türkiye'nin dünya sahnesinde daha fazla tecrit edilme riskini artıracaktır' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk olarak aylar önce aldığı ve bugün yeniden tekrarladığı Suriye'den temelli çıkma kararına partisinden itirazlar da geliyor.

'TÜRKİYE DÜNYADAN İZOLE OLUR'

Son olarak Cumhuriyetçi Parti'nin Senato Lideri Mitch McConnell, "Türkiye'nin SDG ile bir çatışmaya girmesinin Türkiye-ABD ilişkilerini riske attığını" söylerken, "Olası bir harekât Türkiye'nin dünya sahnesinde daha fazla tecrit edilme riskini artıracaktır" dedi.

McConnell, Trump'ın Türkiye ile SDG arasındaki olası çatışmayı durdurmak için çabalaması gerektiğini ifade ederken, "ABD'nin çıkarlarına en iyi şekilde ABD'nin liderliği hizmet eder, geri adım atmak veya geri çekilmek değil" açıklamasında bulundu.

McConnell, kendine ait internet sitesinden yayımladığı açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesinin sadece Rusya, İran ve Esad yönetimine yarayacağını ileri sürerken, bu hamlenin IŞİD'in tekrar canlanmasına sebep olabileceğini savundu.

McConnell "ABD Başkanı (Donald) Trump'ı IŞİD ile mücadelenin devamlılığı ve NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriyeli yerel ortaklarımız (YPG/PKK) arasında çatışmayı önlemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağırıyorum. Türkiye ile Suriye'deki ortaklarımız arasındaki yeni çatışmalar, Türkiye'nin ABD ile olan bağlarına zarar verecek ve Türkiye'nin dünya sahnesinde daha fazla tecrit edilme riskini artıracaktır. Obama yönetimi sırasında zor yoldan öğrendiğimiz gibi, Amerikan menfaatlerine en iyi şekilde hizmet etmek geri çekilmek ile değil Amerikan liderliğine uymakla sağlanır." dedi.

ABD Kongresi'nde 2018 yılında yapılan ara seçimler sonrası üst meclis olan Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisi ise Demokrat Parti kontrolüne geçmişti.

İşte bütün yönleriyle Suriye gelişmeleri...