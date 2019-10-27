Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı: ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Bağdadi operasyonuna yönelik 'ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk' açıklamasında bulunurken SDG'den gelen açıklamadaysa harekatın 'ortak' yürütüldüğü söylendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin öldürüldüğü iddia edilen ABD operasyonuna ilişkin açıklamasında “Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk” dedi. Altun “Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir” dedi.

SDG’DEN AÇIKLAMA: ORTAK OPERASYON

ABD Başkanı Donald Trump’ın Bağdadi’nin öldüğünü açıklamasının ardından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobani, sosyal medya paylaşımında yapılan harekatın ortak istihbarat çalışmaları sayesinde gerçekleştiğini söyledi ve ABD Başkanı’nı etiketledi.

Kobani, paylaşımında şöyle dedi:

“Beş aydır, Ebubekir el Bağdadi'yi öldürmek için ortak bir operasyon gerçekleştirene kadar, sahada ortak bir işbirliği ve doğru izleme yapıldı.

Bu büyük göreve katılan herkese teşekkürler.”